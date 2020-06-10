В Одессе обрушилась стена жилого дома

10.06.2020, 9:16, Новости дня

Четырехэтажный жилой дом частично обрушился в Одессе, сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В Одессе произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома на десять квартир», – сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел на улице Ясной. Здании было построено в 1912 году. В нем было зарегистрировано 35 человек, фактически проживало 24, всех их вывели.

В спасательном ведомстве уточнили, что в результате обрушения получила повреждения газовая труба, в связи чем разбор строительных конструкций пока не начат.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, информации о жертвах пока нет.

В конце мая в Одессе произошло частичное обрушение фасада и крыши еще одного жилого дома. Накануне также сообщалось об обрушении стены жилого дома в Одессе по улице Торговая, 20.