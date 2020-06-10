Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую

10.06.2020, 9:09, Разное

Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.

Викторию Боню очень рассердила пародия, которую показала на нее Настасья Самбурская. Она полагает, что подражание получилось плохим, и с ней реальной там нет ничего общего. Ведущая рассказала, какие мысли у нее возникают после просмотра. Также она напомнила, что не делала пластику лица.

Виктория Боня заявляет, что существует три типа женщин: чмошницы, считающие себя крутыми, женские особи – очень нежные создания и яркие женщины, позволяющие себе быть прекрасными. Она привела в пример Настасью Самбурскую, считающую, что у ведущей нет мимики, так как сделана подтяжка.

Далее Виктория Боня продемонстрировала, как она может морщить нос, лоб и глаза. Также она стала рассуждать, что актрисы – это люди, управляющие собственной мимикой. Они получают Оскар, так как перед очередной ролью тренируют мимику. Ведущая считает Настасью Самбурскую “актрисулькой”, которая не понимает, что такое работа над лицом и ей смешно видеть подобные ролики.