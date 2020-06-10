Инфляция в Китае замедлилась на фоне пандемии коронавируса

10.06.2020, 9:03, Новости дня

Цены производителей в Китае в мае продемонстрировали максимальное снижение более чем за четыре года, поскольку пандемия коронавируса подорвала глобальную экономическую активность и ослабила спрос. Потребительская инфляция также замедлилась.

Цены производителей в мае упали на 3,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Это максимальное снижение с марта 2016 года. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали падение на 3,3%. В апреле цены производителей снизились на 3,1%.

В секторе добычи нефти и газа наблюдалось самое большое падение цен производителей в годовом выражении — на 57,6%. В секторе переработки нефти, угля и других видов топлива зафиксировано снижение цен на 24,4%.

В месячном выражении цены производителей в мае снизились на 0,4% после апрельского падения на 1,3%.

Потребительские цены в Китае в прошлом месяце выросли на 2,4% в годовом выражении, минимальными темпами с марта 2019 года, тогда как ожидался рост на 2,7%. В апреле инфляция составляла 3,3%.

Цены на продукты питания в прошлом месяце выросли на 10,6% в годовом выражении после повышения на 14,8% в апреле. Цены на свинину выросли на 81,7% после апрельского скачка на 96,9%.

Цены на непродовольственные товары в мае выросли на 0,4%.

Потребительские цены без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители в мае повысились на 1,1%, как и месяцем ранее.

ВВП Китая в первом квартале сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб второй по величине экономике мира.