Роскачество рассказало, как бороться с возбудителями пищевых отравлений

10.06.2020, 9:03, Новости дня

Специалисты Роскачества дали советы, как бороться с патогенными бактериями, которые могут привести к пищевым отравлениям в летнее время из-за жаркой погоды.

Так, например, с сальмонеллой, которая может встречаться в яйцах, молоке, мясе и воде, рекомендуют бороться путем нагревания продуктов до 70 градусов, передает РИА «Новости».

Бруцелла наиболее часто встречается в молочных продуктах и мясе, поэтому лучше не покупать эти продукты с рук на стихийных рынках. Они погибают при нагревании от 56 градусов Цельсия.

Также бактерии кишечной палочки встречаются в сырых овощах, фруктах и зелени, в мясе, мясных полуфабрикатах, в молоке и молочных продуктах. При попадании в организм они могут вызвать пищевое отравление, а погибают при нагревании до 60 градусов.

Кампилобактерии живут в кишечном тракте домашних животных и птиц, так что необходимо провести термическую обработку мясных продуктов (полностью прожаривать или проваривать мясо).

Попасть в организм человека из продуктов могут и особо живучие бактерии. Так, листерия поражает клетки иммунной системы. Она может находиться в плохо промытых фруктах и овощах, а также в мясе и особенно в рыбе. В Роскачестве советуют проводить термическую обработку продуктов при температуре 100 градусов.

Чтобы убить личинки анизакиды, которые встречаются в плохо просоленной сельди, сырой или слегка присоленной рыбе, а также ракообразных и моллюсках, необходимо замораживать продукты или поддать термической обработке.

В целом эксперты рекомендуют не пить воду из открытых источников, речек и ручьев, воздержаться от бифштексов с кровью, парного молока, плохо прожаренной глазуньи и не пить сырые яйца.

Также необходимо тщательно мыть руки после приготовления пищи из сырых продуктов и перед едой, продукты при этом должны проходить термическую обработку; нельзя использовать одни и те же разделочные доски для сырой рыбы и других продуктов.

Ранее Роскачество разъснило порядок действий при пищевом отравлении в кафе, ресторане или из-за продуктов, купленных в магазине.