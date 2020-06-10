 

Аппараты ИВЛ “Авента-М” отзывают для дополнительной проверки

10.06.2020, 9:03, Новости дня

Концерн "Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех" отзывает аппараты для искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.

Аппараты будут испытывать "при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях". В некоторых случаев проверки пройдут в больницах совместно с медицинским персоналом. Об этом сообщили "Интерфаксу" в концерне.

 

Ранее КРЭТ заверял, что каждый аппарат ИВЛ испытывается не менее ста часов, и опубликовал видео всех этапов испытаний аппаратов.

В мае в российских больницах произошли два пожара. 9 мая при пожаре в 50-й больнице в Москве погибла пожилая женщина. 12 мая возгорание началось в отделении реанимации в больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли шесть человек.

После этого Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных после 1 апреля. Именно эти аппараты использовались для оказания помощи в больницах, где произошли пожары. На Уральском приборостроительном заводе, который занимается производством аппаратов, проводит проверку Следственный комитет.

В марте 2020 года КРЭТ был выбран единственным поставщиков аппаратов ИВЛ для закупок Минпромторга. Предполагалось, концерт поставит около 11 тысяч аппаратов.



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