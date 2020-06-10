 

ВОЗ назвала период максимальной «заразности» коронавируса

10.06.2020, 9:03, Новости дня

Люди с коронавирусом наиболее заразны в первые дни заболевания, в тот момент, когда они начинают плохо себя чувствовать, сообщила эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове

«Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», – цитирует РИА «Новости» медика.

Исследования, проведенные специалистами в Германии и США, показали, что люди с легкими симптомами могут быть заразными до восьми-девяти дней.

По словам эпидемиолога, именно в этот период в организме человека наблюдается наибольшая концентрация вируса. При более тяжелом течении больные остаются заразными гораздо дольше. 

Ссылаясь на исследования по моделированию заболеваний, специалист пояснила, что до 40% передачи коронавируса могут быть связаны с бессимптомными случаями заболевания.

Ранее американские ученые выделили шесть основных групп SARS-СoV-2, распространяющихся в мире. 



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