За президентскими выборами в Польше пристально наблюдает как Россия, так и Германия

10.06.2020, 8:54, Новости дня

От будущего президента Польши многое зависит, прежде всего, строительство стратегических объектов, в приостановке которых очень заинтересованы её главные соседи — РФ и Германия, пишет журналист Самуэль Перейра. На портале TVP Info он объясняет, что эти страны делают ставку на раскол польского общества и слабую власть в Варшаве.



Reuters

Ещё в начале этого столетия в избирательных кампаниях экономические вопросы не выдвигались на передний план, однако сегодня ситуация выглядит совершенно иным образом. Экономическая и социальная политика выступают главными элементами общественных дебатов в Польше, пишет на портале TVP Info журналист Самуэль Перейра.

В статье он обращает внимание на то, насколько некоторые экономические проекты страны могут мешать соседям Польши. «Нет сомнений в том, что Берлин и Москва очень внимательно наблюдают за развитием событий в Польше, которые, начиная с майских выборов 2015 года, для них явно неблагоприятны. И дело вовсе не в неприязни к польскому народу, а в жёсткой игре интересов. Германия и РФ многократно доказывали, что они умеют заботиться о своих интересах. Больше всего они заинтересованы в расколотом польском обществе и власти в Варшаве, которая сильна в отношении слабых и слаба в отношении сильных», — объясняет он.

Журналист говорит о двух важных польских проектах: строительстве канала через Балтийскую косу и строительстве Центрального коммуникационного порта. Решение о строительстве канала 13 ноября 2007 года приняло уходящее правительство Ярослава Качиньского, однако в 2013 году правительство Туска, отличающееся хорошими отношениями с Россией, назвало идею строительства канала «политическим трюком» партии «Право и справедливость». Практически 7 лет спустя кандидат на пост президента Польши от партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский прибегает к той же риторике, тем самым выступая, по сути, представителем российских, а не польских интересов. С этим проектом связано существенное экономическое развитие региона, наиболее затронутого безработицей.

Необычайно важным, по мнению автора, выступает и военный аспект, непосредственно связанный с безопасностью Польши. В 2018 году русские похвалились тем, что их корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут базироваться недалеко от польского города Эльблонг, что расположен поблизости от российского Калининграда. РФ постоянно укрепляет Балтийский флот, недавно она закончила строительство новой базы на Балтийском море. Сегодня прямо рядом с польской границей у РФ стоят корабли, готовые осуществить бомбардировку, а радиус действия их ракет охватывает всё Балтийское море, отмечает журналист,

В свою очередь, благодаря строительству Центрального коммуникационного порта Польша наконец-то сможет соединить восток с западной частью своей страны, а также с соседями. Будущее этого проекта тоже стоит под вопросом в связи с выборами. Вышеупомянутый Рафал Тшасковский от партии «Гражданская платформа» — главный конкурент нынешнего президента Польши Анджея Дуды — заинтересован в том, чтобы на радость Германии, остановить строительство этого проекта, резюмирует на портале TVP Info журналист Самуэль Перейра.