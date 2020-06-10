Lenovo Legion должен получить неподтвержденную платформу Snapdragon 865 Plus

10.06.2020, 8:53, Разное

Игровой смартфон Lenovo Legion может получить уникальный процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus, анонс которого ожидается в ближайшее время. Об этом рассказал сетевой инсайдер, пишущий под псевдонимом Digital Chat Station, он также добавил, что устройство с инновационной платформой собираются продемонстрировать уже в июле.

О технических характеристиках смартфона пока нет никакой подробной информации. Изначально эксперты полагали, что Lenovo Legion оснастят производительным процессором Qualcomm Snapdragon 865, однако позднее появились слухи о том, что Meizu разрабатывает Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Через некоторое время глава отдела технологического маркетинга Ван Чжицян опроверг этих слухи, поэтому подтверждение существования однокристальной системы может произойти уже в 2020 году после официального анонса игрового смартфона.

Ожидается, что Lenovo Legion с аккумулятором емкостью 4000 мАч будет поддерживать работу с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт. Кроме того, для достижения высокой производительности устройство оснастят быстрой ОЗУ LPDDR5 и флэш-памятью класса UFS 3.0. Экран мобильного аппарата будет иметь частоту обновления 90 Гц, также смартфон сможет работать с Wi-Fi 6.