HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

10.06.2020, 8:53, Новости дня

Стриминговая платформа HBO Max решила на время отказаться от показа фильма «Унесенные ветром» из-за расовых «противоречивых тем», которые содержатся в нем.

Такое решение было принято HBO на фоне протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Представители стриминговой платформы отметили, что «Унесенные ветром» могут вернуть на HBO Max, но он будет маркирован как фильм, содержащий «противоречивые темы».

Отмечается, что «Унесенные ветром» долгое время подвергался критике за романтизирование рабства.

Фильм «Унесенные ветром» был снят в 1939 году при участии актеров Вивьен Ли и Кларк Гейбр. Картина получила восемь премий «Оскар». При этом сыгравшая в фильме актриса Хэтти Макдэниел стала первой из чернокожих артистов, удостоенных «Оскара».

Беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, ввели комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах.