 

Нефть подешевела на беспокойстве вокруг переизбытка сырья

10.06.2020, 8:53, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду снижаются в пределах 1,5-2% на фоне беспокойства вокруг переизбытка сырья после выхода данных Американского института нефти (API) о запасах в США.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,46% – до 40,58 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,82% и составили 38,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,4 млн баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,74 млн баррелей.

При этом некоторые аналитики отмечают, что цены также могут снижаться в рамках коррекции и фиксации прибыли после активного роста в начале недели. Обе марки подорожали до максимума за три месяца в понедельник, когда ОПЕК+ принял решение продлить текущие сокращения добычи до конца июля. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом

14.05 / МИД РФ призвал FT и NYT опровергнуть статьи о смертности в Москве

31.05 / Степанов: Отбор заявок на главу Нацслужбы здоровья окончен

03.05 / Объемы производства препаратов для лечения COVID-19 выросли в России

26.05 / Китай планирует отправить робота на Марс в июле

08.05 / У берегов Крыма обнаружили более 100 боеприпасов времен ВОВ

23.04 / Мнения: Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

28.05 / Купающийся медведь умилил соцсети

22.04 / В регионах получили 300 тыс. тестов на коронавирус и анализатор от Фонда Рината Ахметова

16.04 / Нарушитель самоизоляции в Москве попытался дать взятку полицейскому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска