Нефть подешевела на беспокойстве вокруг переизбытка сырья

10.06.2020, 8:53, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду снижаются в пределах 1,5-2% на фоне беспокойства вокруг переизбытка сырья после выхода данных Американского института нефти (API) о запасах в США.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,46% – до 40,58 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,82% и составили 38,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,4 млн баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,74 млн баррелей.

При этом некоторые аналитики отмечают, что цены также могут снижаться в рамках коррекции и фиксации прибыли после активного роста в начале недели. Обе марки подорожали до максимума за три месяца в понедельник, когда ОПЕК+ принял решение продлить текущие сокращения добычи до конца июля.