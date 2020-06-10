Оксана Воеводина планирует переехать в Лондон и получить международный диплом

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10.06.2020, 8:53, Разное

Модель Оксана Воеводина, которая пережила болезненный развод с бывшим королем Малайзии, планирует переехать на постоянное место жительства в Лондон. По словам матери годовалого Леона, она всегда мечтала получить диплом международного образца.
Брак с Мухаммедом V был непродолжительным, а экс-правитель не хочет признавать сына. Местные жители Малайзии, в отличие от отца, интересуются достижениями маленького Леона. Однако, согласно информации в СМИ, Оксана Воеводина после расставания с бывшим королем мусульманского государства потребовала от него роскошные апартаменты в столице Великобритании. Недвижимость в Лондоне оценивается примерно в 600 миллионов рублей. Кроме этого, Мухаммед V купил для модели квартиру в Москве и ежемесячно выплачивает два миллиона рублей.

Экс-король Малайзии заявил, что Леона признавать не намерен, но будет финансово поддерживать бывшую жену, если ребенок получит мусульманское воспитание. Воеводина рассказала, что пока ребенок находится в РФ, его растят согласно русским традициям. В будущем модель хочет, чтобы сын изучал не только малайский язык, но и арабский. Модель убеждена, что Леон обязан знать культуру своих предков.

27-летняя модель наслаждается статусом свободной женщины и не спешит вступать в новые отношения. Сейчас она развивает собственный бизнес и хочет получить образование в Великобритании. Оксана Воеводина надеется, что к своему 30-летию получит международный диплом, о котором мечтает.



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