Стало известно о психическом состоянии готовившего теракт в Красноярске подростка

10.06.2020, 8:53, Новости дня

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске, психическое заболевание, он нуждается в принудительном лечении, сообщили в Следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «в рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа».

В данный момент «уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу».

Подозреваемому инкриминируют подготовку к теракту (ч. 1 ст. 205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3), незаконное изготовление взрывных устройств (ст. 223.1) и незаконное хранение оружие (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Подросток был задержан сотрудниками ФСБ в апреле, он готовил вооруженное нападение на школу. У мальчика обнаружили обрез охотничьего ружья, патроны к нему и самодельные взрывные устройства.

Как считает следствие, подросток изготовил взрывные устройства по инструкциям, найденным в Сети. Он был арестован до 15 июня.

Напомним, накануне в Красноярском крае задержали трех подростков-анархистов за изготовление бомб.