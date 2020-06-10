Усов озвучивает грандиозные планы завоевания космоса в качестве аккомпанемента дерибана бюджета – журналист

10.06.2020, 8:52, Новости дня

Украина будет отставать от США в вопросах освоения космоса, пока руководить космической отраслью будут назначать некомпетентных управленцев, заявил в своей колонке шеф-редактор портала “Хвиля”, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко. Он прокомментировал работу нынешнего главы Государственного космического агентства (ГКАУ) Владимира Усова.

По мнению Романенко, история успеха основателя SpaceX Илона Маска показывает, что в основе любого прорыва лежит идея.

“Идея Маска проста: мы должны колонизировать Марс, поскольку концентрация человечества на одной планете несет в себе массу рисков для его будущего. И он осуществил прорыв, где немалую роль сыграло американское государство, которое поверило, что Маск может стать эффективнее NASA”, – написал он.

Журналист сравнил численность коллектива и обороты SpaceX и украинской космической отрасли.

“Знаете, сколько людей в Украине заняты в космической отрасли? В 2013 году – 23 500 человек, а в 2019 году – 15 500. Сокращение почти в полтора раза. Еще “круче” показатели отрасли в деньгах. В 2013 году украинская космическая отрасль оборачивалась на $375 млн; а в 2019-м – $137 млн. Падение более чем в два раза. А какая численность персонала компании SpaceX? 160 человек в ноябре 2005-го, 6000 человек в 2018 году! При этом стоит SpaceX более $37 млрд. В среднем один сотрудник SpaceX генерит $616 тыс., в Украине один сотрудник космической отрасли генерит $8838. Разница в 70 раз!” – подчеркнул Романенко.

По мнению автора, ключевым для успеха является “не наличие ресурсов, не наличие заводских корпусов или чего-то еще материального, а наличие человека”.

Журналист проанализировал последнее интервью изданию LB.ua главы космического агентства и указал на нестыковки и абсурдные, по его мнению, моменты, например корпоратизацию “Южмаша”.

“Если у тебя слишком дорогая продукция, то Маск придумывает способы ее удешевления. В разы. Что придумывает капитан украинской космической отрасли? Он предлагает длинную схему, где эффективность производства начинается с того, что нужно… продать землю, на которой стоит предприятие”, – написал Романенко.

В другой цитате главы ГКАУ, которую приводит автор, предлагается выложить в интернет все наработки и чертежи.

“Как видите, и личность есть, и масштаб тоже присутствует. Фактически глава космического агентства предлагает технологии, которые десятилетиями разрабатывали конструкторские коллективы советских и украинских КБ, выложить в открытый доступ. Идиотизм, который мог родиться только у адепта миловановских подходов управления экономикой”, – отметил Романенко.

Он добавил, что до того, как Усов стал главой ГКАУ, он числился директором или собственником трех небольших компаний “Гуттенбергз”, “Электроник Солюшенс” и “Дорога”.

“В компании “Гуттенбергз” работало аж три человека, которые создавали программные продукты. Причем делали это настолько успешно, что в 2019 году заинтересовали следователей ГБР (дело N62019150000000437) и идут суды. Позже министр образования и науки Украины Анна Новосад скажет, что эксперимент с электронными учебниками оказался провальным. Занавес”, – написал журналист.

По мнению Романенко, главным результатом деятельности Усова во главе ГКАУ станет распродажа активов отрасли.

“Читаешь эту лабуду, и понимаешь, что это мрийництво – даже не имитация, а имитация имитации. Спустя 10 лет, когда Маск уже развернет базу на Луне, а его ракеты будут на подлете к Марсу, в Украине будут продолжать строить грандиозные планы завоевания космоса в качестве аккомпанемента дерибана бюджета. Впрочем, через 10 лет при таком подходе уже даже генерации планов не будет. Землю распродадут, заводы распилят, конструкторы разбегутся. Но можно сказать одно точно – Украина будет восторженно вопить, что мальчик из Жмеринки написал код для марсианского корабля Маска. С такими подходами, как сегодня, именно так и будет”, – резюмировал Юрий Романенко.

Владимир Усов возглавляет Государственное космическое агентство Украины с января этого года.