Рада на следующей неделе намерена принять законопроект о референдуме в первом чтении – Стефанчук

10.06.2020, 8:51, Новости дня

Верховная Рада Украины может принять в первом чтении законопроект о референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, на заседании 18 июня. Об этом в комментарии “РБК-Украина” заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Он считает, что законопроект поддержит не только фракция “Слуга народа”, но и другие депутатские фракции.

“Если вдруг этот законопроект попытаются забросать правками, то у нас есть действующая антиспамная процедура. Но, думаю, это не тот случай. Уже 30 лет политики шли с этим обещанием, и вряд ли у них найдутся внятные аргументы, почему не должна заработать ст. 5 Конституции, в которой предусмотрено народовластие”, – сказал он.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов “о подлинном народовластии”, которое обещал установить Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года. Документ был внесен на рассмотрение парламента 9 июня.

В ноябре прошлого года Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят “семь – восемь законопроектов”. В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.