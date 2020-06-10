Мнения: Так революции не делаются

10.06.2020, 8:48, Новости дня

Больница Hennepin HealthCare (Миннеаполис), в реанимации которой умер Флойд, смерть которого от рук полицейского и вызвала бурю погромов в США, опубликовала отчет вскрытия, проведенного патологоанатомом Эндрю Бейкером. Каков же результат?

Больница Hennepin HealthCare (Миннеаполис), в реанимации которой умер Флойд, смерть которого от рук полицейского и вызвала бурю погромов в США, опубликовала отчет вскрытия, проведенного патологоанатомом Эндрю Бейкером. Каков же результат?

Кожные повреждения в области лба, лица и верхней губы, повреждения слизистой оболочки губ, кожные травмы плеч, рук, локтя и ноги, следы на запястьях от наручников. Ничего приятного, но скажем прямо, от такого не умирают. Патологоанатом так и написал: «Опасных для жизни травм не выявлено». Зато список болезней Джорджа Флойда, которыми он страдал, естественно, до встречи с полицейским с, по удивительному совпадению, фамилией Шовен, впечатляет. Это и многоочаговая тяжелая артеросклеротическая болезнь, и гипертоническая болезнь, и кардиомегалия (масса сердца 540 г, что превышает норму) с мягким бивентрикулярным расширением, и даже опухоль в левой почке. В крови погибшего 38% гемоглобина S, то есть, такого гемоглобина, который образуется у больных с серповидноклеточной анемией. Говоря по-русски, в капиллярах Флойда из-за этой болезни образовывались тромбы. Но и это не все. Посмертно ему сделали тест ПЦР, который дал Ковид-позитивный результат. Задержанный был заражен коронавирусом.

Так вот, коронавирусный гипертоник со склонностью к тромбообразованию перед задержанием умудрился «убиться» тяжелыми наркотиками. Токсикология показала наличие в его организме 11мг/мл фентанила, 5,6 мг/мл норфентанила и 0,65 г/мл вещества 4-ANPP, из которого делают фентанил. Это синтетический опиоид, которым бедные наркоманы заменяют героин. Полиция США говорит, что замена героина фентанилом приводит к резкому повышению смертности от передозировки, а к 2018 году именно этот наркотик стал главным убийцей американских наркоманов. Незначительная передозировка данным веществом приводит к отеку легких, остановке сердца и остановке дыхания. Но и фентанила Флойду оказалось мало. В его крови найдено 19 мг/мл метамфетамина (тоже приводит к нарушению сердечной деятельности), а в моче – 86 мг/мл морфина. А еще гипертоник Флойд перед задержанием покурил и выпил кофе.

Несовместимых с жизнью травм обнаружено не было, а наркотики, которые употребил Флойд и заболевания, которые у него имелись, вполне могли составить тот самый «смертельный коктейль», от которого он погиб. Поэтому его фраза «I can’t breathe» (Я не могу дышать), которую слышно на видео, скорее всего, не про грубое задержание.

Я далек от того, чтобы оправдывать действия полицейского Шовена. Прекрасно понимаю, что сегодня такой Шовен жестко схватил наркомана и рецидивиста-уголовника, а завтра, если будет приказ, точно так же схватит меня. И все же имеет значение не только Black lives (жизни черных), но и причинно-следственная связь. Флойд умер после задержания, но не из-за задержания.

Цепочка: расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция не бестолкова, но для кого к сожалению, а для кого к счастью, не имеет отношения к описываемым событиям. Все эти звенья есть или потенциально способны возникнуть, но не в цепи Джорджа Флойда. И я, будучи сам, мягко говоря, не чужд левому мировоззрению, не разделяю мнение тех, кто, воодушевившись событиями в США, назвали их как минимум восстанием угнетенных против угнетателей, а как максимум – даже революцией.

Ни один протест никогда не приводит к революции, даже если налицо революционная ситуация (а в США ее нет). Революционная ситуация – это когда «низы» не хотят жить по-старому, а «верхи» не могут по-старому управлять. Предположим, низы не хотят. Кстати, а чего они хотят? Общественной собственности на средства производства вместо частной? А в каком лозунге протестующих это отражено? Ни в каком. «Заводы – рабочим!» это совершенно внятный призыв. Что такое «Black lives matter» (Черные жизни имеют значение) и «I can’t breathe» (Я не могу дышать)? Констатация факта, с которым надо делать что? Зато со скандалом уволили и потом затравили в СМИ комментатора баскетбольной команды Sacramento Kings, который посмел сказать: «All lives matter» (Все жизни имеют значение). Вот победа равенства и братства так победа.

Ладно, предположим, что «низы» все-таки не хотят, но у «верхов»-то в чем проблема? Есть политический кризис, потеря реального управления? Ничего подобного. Максимум, что грозит «верхам», это непереизбрание Трампа, потому что он «расист». Будет другая фигура представлять интересы корпораций и олигархов, собственности которых (охраняемой частными армиями) погромы никак не угрожают. А разбитые витрины в супермаркетах – это даже хорошо. Буржуа средней руки и всякие мелкие торговцы благодаря погромам солидаризируются с корпорациями ради восстановления «порядка».

К революции приводит осознанное и целенаправленное движение революционного класса. Протест же не имеет позитивного целеполагания. «Мы так не хотим». А как вы хотите? Чтобы полицейские вам мыли ноги? Или чтобы они перед вами стояли на коленях? Тогда вы почувствуете себя «белыми», серьезно? То есть, дело в этом, а не в продуцируемом капитализмом социальном расслоении и нищете, которая выше в афроамериканской среде, что и приводит к особенному расцвету криминала именно среди этой части населения? Так вам помоют ноги, не проблема. В Северной Каролине уже. Ради того, чтобы вы были довольны, можно даже переименовать улицу перед Белым домом в Вашингтоне в Black Lives Matter Plaza и сделать на дороге соответствующую огромную надпись (так напоминает выкладывание самого большого «трызуба» из сала, простите). И вы после этого, довольные «победой», разойдетесь по домам, а то, что реально привело к дискриминации, в том числе расовой, никуда не делось и не денется при таких действиях. Мало того, ваши же условные лидеры будут держать вас за тех, кем вы и являетесь на самом деле. За идиотов.

«Все происходящее сейчас вызывает у меня большую гордость. Нам довелось многое пережить, но мы продолжаем бороться. Приятно видеть, что все объединились в единое целое ради того, во что мы все верим, а именно ради равенства. Черное сообщество всегда держится вместе во время трагедии. При этом очень приятно видеть, что нас поддерживают и все остальные», – заявил звездный форвард баскетбольной команды Бруклин Нетс и активный участник протестов Кевин Дюрант.

В то же время спонсируемый им же стартап по производству дронов Skydio, которые способны самостоятельно отслеживать и снимать объекты, получил заказы на миллионы долларов от правительства и армии США. Кстати, а не будут ли эти дроны использованы против чернокожих братьев Дюранта в самих США? Так что Black Lives конечно Matter, но особенно тех Black Lives, которые имеют возможность вкладывать миллионы долларов в американскую оборонку. А для нее, как известно, совсем не Matter жизни жителей Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии и т.д. Почему никто не громил супермаркеты и не жег машины в протест против агрессии в этих странах? Или действительно верно уволили комментатора из Сакраменто, потому что таки не все жизни важны? Но тогда давайте не говорить про великое восстание за равенство и против всяческого угнетения, а назовем все своими именами.

Помните Марвина Химейера в городе Грэнби, штат Колорадо? Этот ветеран Вьетнама, экс-служащий ВВС США и мелкий предприниматель, владелец мастерской, в 2004 году психанул и объявил войну цементному заводу, который уничтожал его бизнес. Господин Химейер с кучей оружия забаррикадировался в бронированном бульдозере и отправился крушить завод, а заодно с ним и город, который в денежном выражении пострадал в несколько раз больше. В итоге бульдозер сломался, Химейер застрелился, город пострадал на 7 млн долларов, а завод через 10 дней продолжил свою работу. Так что это было – революция, восстание? Истерика. Обычная истерика человека, который загнан в угол объективными и субъективными обстоятельствами. И вместо того, чтобы изучить существующую систему, понять, как она устроена, и как должна быть устроена новая система, которая тебе нравится, найти единомышленников, организовать партию и так далее, он крушит бульдозером совсем не тех, кто виновен в его бедственном положении. И то, что он застрелился сам, а не получил законную пулю от полицейского – дело случая и качества брони бульдозера.

Нынешние американские протесты того же поля ягоды и закончатся – уже закончились – тем же. Чисто неснятое продолжение фильма «Джокер». Самые рьяные окажутся в тюрьмах, дурдомах, а то и на кладбищах (причем, не за борьбу с дискриминацией, а за грабежи и поджоги), остальные разойдутся до следующего раза, когда снова можно будет выплеснуть пар абсолютно безопасно для системы и олицетворяющих ее фигур.

Нет, ребята, так революции не делаются. Да и не нужна она вам.

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