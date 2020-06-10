Прокуратура Москвы взяла на контроль исполнение домашнего ареста Ефремова

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10.06.2020, 8:48, Новости дня

Московская прокуратура проконтролирует работу должностных лиц, ответственных за выполнение требований домашнего ареста актера Михаилом Ефремовым, сообщила глава пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратуре Центрального административного округа поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований федерального законодательства при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений», – сказала Нефедова, слова которой приводятся на сайте прокуратуры Москвы.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест.



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