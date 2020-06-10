 

Письма девушки из Миссури заставили словарь Уэбстера пересмотреть определение слова «расизм»

10.06.2020, 8:48, Новости дня

Редакторы американского словаря английского языка Merriam-Webster, более известного как словарь Уэбстера, приняли решение пересмотреть определение слова «расизм» после писем афроамериканки Кеннеди Митчем из штата Миссури, сообщила телекомпания KMOV.

Словарь Уэбстера определял расизм как «веру в то, что раса является основной детерминантой черт и способностей человека и что расовые различия рождают свойственное для определенной расы превосходство». Митчем не согласилась с таким определением: по ее мнению, оно слишком простое и поверхностное.

«Я знаю, что такое расизм, я испытывала его снова, и снова, и снова в различных формах, так что довольно. И я написала им по электронной почте, что чувствую по этому поводу, сказав, что это должно измениться», – передает РИА «Новости» слова  Митчем.

В результате переписки редакторы словаря приняли решение пересмотреть определение расизма.

«Этот пересмотр не был бы осуществлен без вашего упорства при обращении к нам по этой проблеме. Мы искренне благодарим вас за ваши многочисленные письма и просим прощения за вред и оскорбления, которые мы нанесли, не решив этот вопрос ранее», – написал девушке редактор Алекс Чэмберс.

Он не назвал точную дату обновления определения, но отметил, что изменения будут внесены в ближайшие месяцы.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.



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