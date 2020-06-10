Мужчина поднялся на мистическую гору Шаста и там стал очевидцем странных событий

10.06.2020, 8:41, Разное

Гора Шаста находится в американском штате Калифорния и популярна у уфологов, эзотериков и людей, верящих в мистику. Здесь часто видят НЛО и необычных "людей" в белых одеждах, которые выходят из ниоткуда и исчезают в никуда, словно в горе есть потайные туннели.

Еще до прихода в эти места европейских поселенцев местные индейцы считали Шасту чем-то вроде "места Силы". Подниматься на нее разрешалось лишь шаманам или с их разрешения для проведения очистительных ритуалов.

Одна из самых популярных среди мистиков версий гласит, что внутри горы находится древняя база лемурийцев или атлантов, которые нашли тут приют, когда их материк погрузился под воду. А НЛО, которые тут видят, это их транспортные средства (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Гора Шаста это неактивный (спящий) вулкан, достигающий в высоту свыше 4 км. Это самая высокая гора Калифорнии. В наши дни сюда ходит много туристов, которые не боятся слухов о том, что вулкан вот-вот проснется снова. Среди них был и пользователь сайта Reddit с ником "JoshAldanaMusic417", с которым во время восхождения на гору приключилось кое-что странное.

"На горе Шаста много туристических троп и мы с отцом были в восторге пройтись по ним. Сначала мы доехали на машине до склона гору, где была стоянка и начиналась одна из троп, это была старая лыжная трасса. Пейзаж там довольно унылый и бесплодный- камни, валуны, грязь и совсем чуть-чуть растительности.

Мы с отцом пошли по тропе и примерно через час наткнулись на группу необычных валунов, который располагались по кругу, словно их специально так поставили. Мы подумали, что это странно, но продолжили путь дальше. Если вы начнете искать фотографии местных троп, то найдете и другие подобные группы камней, которые выложены в виде разных узоров и кругов.

За все время движения мы с отцом встретили лишь трех человек на тропе, первые были как и мы – отец с сыном, мы встретили их на крутом склоне, который шел вдоль отвесной скалы. Мы поздоровались, поболтали немного и пошли дальше каждый своей дорогой.

И вот после этого все стало странным.

Мы с отцом продолжали идти по тому же склону еще минуты две, после чего я обернулся и заметил тех двоих – отца с сыном ОЧЕНЬ далеко от нас. Казалось невозможным, чтобы они ушли так далеко всего за две минуты, они были на расстоянии пути, словно шли уже минут 20 не меньше. Я и сейчас не могу объяснить этот момент.

Других людей на тропе не было и я отлично видел по их одежде, что это были именно они. Я сказал отцу про это и мы оба решили, что это необычно, но потом мы продолжили свой путь.

Когда мы дошли до вершины скалы, там мы увидели еще одну странную скалу, которая стояла рядом с тропой. Валунов там было очень много и теперь они стояли рядами, словно надгробия. Мы прошли мимо них и дошли до другой большой скалы, а потом дошли до такой крутой скалы, что подняться на нее было просто невозможно без альпинистского снаряжения. Поэтому мы решили пойти по тропе назад.

Когда мы повернули назад, я тут же заметил человека, стоявшего среди валунов-надгробий. На нем была рубашка, шорты с карманами и широкая соломенная шляпа на голове. Он стоял не так далеко от нас и можно было с легкости различить черты лица, если бы они у него были. Но лица у него не было, там была лишь плоть и кожа.

Когда я указал на него отцу и отец посмотрел туда, человек быстро юркнул за валуны, а потом выглянул оттуда и посмотрел в нашу сторону. Он вел себя как маленький ребенок, играющий в прятки.

В течении последующих несколько минут я, по словам моего отца, вел себя так, словно не мог себя контролировать. Я в неком состоянии транса пошел к этим валунам, а мой отец начал звать меня "Джошуа! Джош! Что ты делаешь?! Куда ты пошел?!". Однако я продолжал идти туда, и я шел не просто к валунам, я шел прямо к краю скалы, к обрыву.

Я подошел к самому краю и встал там, было достаточно легкого толчка, чтобы я упал и разбился насмерть. К счастью, отец успел схватить меня за руку и утянуть обратно на тропу. Потом он приказал мне стоять на месте, а сам пошел к валунам, чтобы найти того человека в шляпе.

Но там он никого не нашел, человек бесследно исчез. При этом он не мог физически никуда деться, кроме как пойти вверх или вниз по тропе, то есть пройти мимо меня. Но нет, он просто исчез.

Я понятия не имею, что произошло тогда на тропе, я много раз потом рассказывал эту историю родным и друзьям, но не находил объяснения. Однако позже я обнаружил, что и другие люди встречали тут "человека без лица".

Я читал, что индейцы считали гору Шаста священным местом и они верили, что тут есть некие порталы в иные измерения или миры. Эти порталы охраняют духи, которые могут причинить вред тем, кто попытается подняться на гору".