Календарь майя (про конец света) указывал не на 2012, а на 2020 год?

10.06.2020, 8:40, Разное

Многие наверняка помнят, какой в начале 2000-х был ажиотаж насчет календаря индейцев майя. Дело в том, что этот древний календарь заканчивался на том отрезке времени, который некоторые исследователи высчитали как 2012 год.

На этот год сотни доморощенных экспертов прогнозировали Конец света разной степени тяжести, от нашествия Нибиру и прилета инопланетян, до мощнейших мировых катаклизмов вроде потопа, землетрясений или извержений вулканов.

Но недавно в сети появилась гипотеза о том, что на самом деле эти подсчеты "слегка" ошиблись и Конец света по календарю майя был назначен на 2020 год.

То, что 2020 год действительно очень сильно по накалу событий отличается от других годов, по крайней мере за последние 20 лет, не заметит лишь слепой и глухой: Обострения на Ближнем Востоке, нескончаемые беспорядки в развитых странах, бесконечные масштабные природные бедствия от пожаров и наводнений до рекордных температур, и все это фоне незатихающей пандемии коронавируса.

Все началось, когда ученый-биолог Паоло Тагалогуин в начале июня высказал в своем твиттере , что согласно юлианскому календарю мы сейчас технически находимся в 2012 году, а не в 2020.

"Количество дней, которые мы теряем за год при переходе с юлианского на григорианский календарь, составляет 11 лет. За 268 лет по григорианскому календарю (с 1752 по 2020) разница составила 2948 дней, а если разделить их на 365 дней в году, то получим 8 лет".

После этого некоторые другие пользователи тоже подметили эту деталь, а когда кто-то из них, написал, что тогда получается Конец Света по календарю майя переносится на 2020 год, то эта теория стала широко распространяться и стала вирусной в соцсетях.

Дата 1752 взята потому, что именно с этого года на григорианский календарь перешла Великобритания и ее колонии (в том числе североамериканские), что в ту эпоху составляло весомую часть западного мира.

Согласно прежним подсчетам ученых, календарь майя рассчитывал цикл из 5126 лет и заканчивался на дате 21 декабря 2012 года. Получается, что нам остается ждать декабря.

"Да, нам осталось всего шесть месяцев", – пишут пользователи в твиттере.

К слову, когда в декабре 2012 года Апокалипсис так и не состоялся, ученые, изучающие культуру майя заявили, что на самом деле календарь не указывает на Конец времен, а его конец на определенной дате лишь отмечает окончание конкретной эпохи, после которой начнется новая эпоха.