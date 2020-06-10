В Альпах во время Второй мировой войны начали пропадать дети и разгадка всех ужаснула

10.06.2020, 8:40, Разное

Этот жуткий случай известен лишь по рассказу одного из предполагаемых очевидцев и не имеет никаких фактических подтверждений, однако некоторые исследователи считают его достаточно правдивым.

Это произошло в годы Второй Мировой войны в небольшой горной деревушке прямо в центре Европы, в Швейцарии. Данная страна получила тогда уникальный статус нейтралитета, что сделало ее сравнительно не пострадавшей от военных действий.

Но несмотря на то, что Германия по факту никогда не вторгалась в Швейцарию, страна все равно время от времени подвергалась бомбардировкам и другой агрессии со стороны прогитлеровских сил. На этом фоне швейцарские власти запросили помощи от союзников и вскоре в Швейцарию прибыли британские солдаты.

Зимой 1943 года отряд британцев продвигался по швейцарским Альпам, чтобы придти на подмогу правительственным войскам, но когда они оказались неподалеку от деревушки с населением 500 человек, их настигла сильнейшая метель и дороги были заблокированы.

Ситуация была сложная, связь с внешним миром отсутствовала, местные жители говорили лишь на немецком и общение солдат с ними проходило лишь с помощью одного переводчика. Дни шли за днями, но хотя метель утихла, дороги оставались закрытыми для продвижения из-за глубоких сугробов. Британцам оставалось лишь ждать, когда потеплеет и снег начнет таять.

А потом местные жители стали приходить в лагерь британских солдат и жаловаться на то, что у них пропадают вещи из домов. В основном это были дрова и различные инструменты вроде лопат, но однажды пропала очень ценная старинная алебарда. Капитан британцев строго расспрашивал своих солдат, не занимается ли кто из них воровством, но все отвечали отказом и улик против них тоже найдено не было.

Все это было странным, но по настоящему пугающим стало, когда пропал местный ребенок. Мальчика забрали, когда он гулял неподалеку от дома, и хотя его родители и их соседи начали массовый поиск ребенка, они не смогли найти никаких следов похитителя.

После безуспешных поисков местные решили, что мальчик во время прогулки возможно упал в какую-то неприметную щель и что он давно уже погиб, а его тело будет возможным найти лишь летом. Эта версия звучала вполне правдоподобно, ведь деревню окружали крутые скалы, а погода стояла морозная.

Но потом пропал еще один ребенок. А за ним еще один. Среди селян стала нарастать паника. Они стали думать, что детей утаскивают хищники, вероятнее всего волки, которые зимой бывают очень голодными и опасными для людей. Они организовали отряд, который стал обходить деревню и ее окрестности и днем и ночью, но волков никто не видел.

А между тем дрова продолжали пропадать из домов. Как и дети…

Однажды ночью в лагере британских солдат несколько рядовых заметили, что пропал их сослуживец по имени Реджинальд. Когда об этом узнали в деревне, то приписали исчезновение солдата тем же силам, что похищала дрова и детей. И теперь это были не волки, а злые духи. Деревенские жители стали рассказывать легенды о некой сверхъестественной силе, которая по ночам приходит с гор в их долину и по какой-то причине мстит людям.

Среди британцев тем временем возникла теория, что все это какая-то вражеская диверсия с целью подорвать доверие местных к британским солдатам. Ведь все началось, когда британцы застряли тут из-за сугробов.

Прошло еще несколько недель и за это время в деревне пропало еще трое маленьких детей, а за все время пропавших было семеро. Несмотря на то, что теперь всех детей держали по домам и настрого запрещали им выходить на улицу без взрослых, дети все равно исчезали буквально из под носа своих родителей. В деревне начали говорить о проклятии.

Тем временем началась весна и снег начал таять, высвобождая наконец горные дороги и тропы. Британские солдаты с нетерпением ждали момента, когда они смогут покинуть это страшное и мистическое место. И вскоре наступила развязка. Это произошло во время ночного патруля, когда солдаты и некоторые местные жители вместе обходили деревню в попытке защитить детей от неизвестной злобной силы.

В какой-то момент тот самый солдат, который позже и пояснил всю это историю, заметил как из окна деревенского дома вылез какой-то человек. Это показалось ему подозрительным и солдат тут же подозвал всех остальных патрульных, после чего они пошли к тому дому.

Приблизившись, они подняли крик и начали окружать человека, который вылез из окна. Тот был одет в какие-то грязные лохмотья, словно бродяга. Услышав крики, он кинулся бежать прочь по направлению к скалам, а патрульные последовали за ним, уверенные в том, что они наконец выследили таинственного похитителя.

Они бежали за ним, не отставая, пробежав всю деревню, а когда бродяга оказался на окраине деревни, то вдруг резко куда-то свернул и словно сквозь землю провалился.

Ошеломленные солдаты подбежали ближе и увидели глубокую дыру в земле. Это была темная сырая пещера, которая непонятно куда вела. Не сразу они решили сунуться в нее, но в ответ из пещеры раздались выстрелы – у бродяги было огнестрельное оружие. Однако против него был теперь целый отряд вооруженных солдат и они начали стрелять в ответ. Вскоре выстрелы из пещеры прекратились и стало тихо.

После этого нашелся смельчак, который полез в глубокую пещеру, но вскоре выскочил оттуда с гримасой ужаса на лице. Когда он рассказал, что заметил там, то всех вокруг охватил такой же ужас.

Когда солдат залез в пещеру с фонариком, он тут же высветил из темноты тело бродяги. Тот лежал на земле, застреленный прямо в сердце. Солдат сразу же узнал в лицо этого бродягу, это был тот самый рядовой Реджинальд, который пропал без вести около месяца назад.

Потом солдат посветил фонарем, осматривая пещеру – она была совсем небольшая, с низким потолком и явно вырыта недавно ручным способом с помощью лопат. Земляной пол пещеры был завален обглоданными детскими костями, а в одном углу лежали расчлененные останки ребенка, который пропал совсем недавно. Рядом лежала та самая украденная алебарда, именно с ее помощью Реджинальд разрубал тела детей.

Позже другие солдаты пытались понять, что произошло с рядовым Реджинальдом и пришли к выводу, что из-за военных лишений, стресса, мороза, длительной зимней темноты и прочего тот попросту сошел с ума и потерял всякий человеческий облик, превратившись в хищника, которым двигают лишь инстинкты.