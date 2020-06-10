Побочные эффекты коронавируса: артистка Воробей потеряла слух и впала в депрессию

10.06.2020, 8:33, Разное

Благодаря специальному исследованию, Елена Воробей узнала, что легкие у нее были поражены не более, чем на 25%. Однако не только это оказалось самым неприятным для артистки. “Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние – одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться”, – призналась Елена Воробей.

А еще, помимо обоняния, артистка лишилась слуха. У нее так сильно стало закладывать уши, что она на какое-то время перестала слышать. К счастью, сейчас Елене Воробей значительно лучше. Последние тесты показали отрицательный результат на коронавирус. Через несколько дней юмористка вернется к своей обычной жизни.

“Вчера впервые за две недели занималась спортом. Осталось долечить пневмонию, с которой я, кстати, столкнулась первый раз в жизни. И можно с чистой совестью выходить в люди!” – отметила артистка. В заключение она обратилась к тем, кто, как и она, столкнулся с этой болезнью, с просьбой не экспериментировать с лечением, а сразу обращаться ко врачу.

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Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 26 Фев 2020 в 2:16 PST

Напомним, о том, что заболела коронавирусом, Елена Воробей объявила на своей официальной страничке в социальной сети “Инстаграм”. Она призналась, что не сразу решилась сообщить о тяжелом недуге, потому что беспокоилась за реакцию своего отца, у которого проблемы с сердцем, а еще потому, что коронавирус всех “достал до тошноты”.

Однако Елена Воробей все же решила сделать заявление, чтобы поддержать других больных с аналогичным диагнозом. По мнению юмористки, самое главное в такой ситуации – не нервничать.