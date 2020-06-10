 

Президент Румынии признал Россию враждебной страной

10.06.2020, 8:33, Разное

Опубликован проект национальной стратегии обороны Румынии на следующие четыре года. Помимо прочего, документ провозглашает Россию враждебным государством, которое несет угрозу для всего региона.

Чтобы проект вступил в силу и стал действующей стратегией на 2020-2024 годы, его должны принять обе палаты парламента, передает телеканал “360”. Высший совет обороны страны во главе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом уже поставил подписи под документом.



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