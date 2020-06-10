 

Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

10.06.2020, 8:08, Новости дня

Российский актер Александр Панкратов-Черный заявил, что к смертельному ДТП с участием Михаила Ефремова причастны друзья, позволившие ему сесть пьяным за руль.

Панкратов-Черный заявил «Пятому каналу», что Ефремов никогда не пил в одиночку, поэтому в день аварии «не мог напиться один и сесть за руль». 

Актер считает, что вина за случившееся во многом лежит на друзьях Ефремова, которые должны были подвезти его.

«Кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется», – сообщил Панкратов-Черный.

Также он подчеркнул, что относится к Ефремову с глубоким уважением и считает случившееся трагедией.

«Это трагедия для всей его семьи, для памяти его отца, мамы, дедушки», – отметил актер.

Напомним, в понедельник пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон, за рулем которого был Сергей Захаров. Он скончался в больнице. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, он отправлен под домашний арест.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / В МИД назвали условие, при котором не будет шансов на спасение ДОН

01.06 / “Торпедо” подтвердило назначение Маслова на пост президента клуба

02.06 / Стали известны детали плана правительства по восстановлению экономики

21.04 / Вирусолог оценил данные о сильном различии коронавируса в США и Европе

04.05 / Стало известно, что Принц Уильям откладывал свадьбу с Кейт Миддлтон из-за родителей

09.05 / Попавшая в Коммунарку с COVID-19 Федермессер похвалила «бомбических» врачей

14.04 / СМИ выяснили, что у Ассанжа и его юриста есть двое детей

21.04 / ВОЗ рекомендовала властям Беларуси ввести карантин. Лукашенко сказал, что у ВОЗ “много политики”, а рекомендации проигнорировал

23.04 / Заявление “Слуги народа” об отказе от госфинансирования поступило в НАПК

28.04 / ЭИСИ привел новые практики регионов по борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска