 

Пушков отреагировал на решение Румынии признать Россию врагом

10.06.2020, 8:08, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков оценил признание РФ врагом в оборонной стратегии Румынии.

Пушков написал в Twitter, что Румыния вслед за США повторяет ложные «банальности» об «агрессивности» России.

«Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу», – отметил сенатор.

Напомним, Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом»: в стратегии национальной обороны республики на 2020-2040 годы говорится об «агрессивном поведении» нашей страны и о «милитаризации Черноморского региона».



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