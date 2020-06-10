Появилось видео опроса Ефремова после ДТП

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10.06.2020, 7:53, Новости дня

В Сети появилось видео опроса правоохранителями актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в центре Москвы.

На кадрах, которые опубликовал телеканал НТВ, артист, отвечая на вопрос о своем самочувствии, заявил, что он «ни в каком» состоянии и не может говорить.

«Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке», – ответил Ефремов на вопрос, помнит ли он, что произошло. При этом артист сказал, что «вероятно» был пьян, однако не смог вспомнить, сколько выпил и где.

Ефремов также вновь заявил, что признает себя виновным в инциденте. «Да, конечно, куда я денусь?» – сказал он.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. 



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