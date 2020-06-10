 

Дмитрий Аленичев: из-за коронавируса сорвалась стажировка в “Аталанте”

10.06.2020, 7:48, Новости дня

Бывший тренер "Спартака", тульского "Арсенала" и красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал о том, как у него сорвались стажировки в итальянских клубах "Наполи" и "Аталанта".

Последним местом работы специалиста стал "Енисей", в котором он работал с 2017-го по 2019-й год. Под его руководством красноярская команда сыграла 72 матча – 33 победы, 13 ничьих и 26 поражений. Сезон-2018/19 подопечные Дмитрия завершил на 16-й строчке и вылетели из РПЛ в ФНЛ.

"После завершения контракта с "Енисеем" я улетел в Москву, потом на полтора месяца улетел в Италию. Хотелось посмотреть на чемпионат Италии, который начинался в августе, – сказал Аленичев в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24". – У меня была договоренность о стажировке в "Наполи". Но "Наполи" не совсем удачно начал чемпионат, и стажировка передвинулась на неопределенный срок. После того, как Карло Анчелотти ушел из "Наполи", необходимость в стажировке пропала".

Также Аленичев сообщил, что после Нового года у него была возможность и желание попасть на стажировку в "Аталанту", но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 этого не случилось.

"Год провел в общении с друзьями, с близкими. Съездил на игру нашей национальной сборной с командой Бельгии, посмотрел на игру одного из лучших игроков мира – Эдена Азара. В очередной раз убедился, что это игрок высочайшего класса. Старался поддерживать форму. В целом произошла хорошая перезагрузка в эмоциональном и физическом плане", – подытожил 47-летний специалист.



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