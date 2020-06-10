В Благовещенске трехлетняя девочка выжила, упав с четвертого этажа

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10.06.2020, 7:48, Новости дня

В Благовещенске начата проверка по факту падения 3-летнего ребенка с четвертого этажа. Девочка осталась жива, с многочисленными травмами скорая доставила ее в больницу.

Происшествие в областном центре случилось накануне днем. Трехлетняя девочка осталась без присмотра взрослых и вышла на открытый балкон. Он был не застеклен, ребенок перегнулся через перила и упал с четвертого этажа. Быстро прибывшие врачи скорой провели реанимационные мероприятия и отвезли ребенка в больницу.

В настоящее время, ГТРК “Амур”, следователи Следственного управления по Амурской области проводят доследственную проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

Правоохранители обращаются к гражданам, не оставлять малолетних детей без присмотра, тем более у открытых окон и балконов.

Текст:

ГТРК "Амур"



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