 

В Одессе обрушилась часть четырехэтажного жилого дома. Это третий случай за последний месяц

10.06.2020, 7:35, Новости дня

10 июня около 3.00 на улице Ясной в Одессе частично обрушился четырехэтажный жилой дом. Об этом информирует Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.

“Было установлено, что произошло обрушение угловой части четырехэтажного жилого дома с первого по четвертый этаж, существует угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома. Крыша и чердачное помещение не пострадали. Жители дома эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС”, – говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что во время эвакуации травму получил житель одной из квартир, он госпитализирован.

Пострадавший дом обесточен. Чтобы отключить его и от газа, проводится расчистка засыпанного колодца.

За последний месяц это уже третье обрушение жилых домов в Одессе. 18 мая в городе обрушилась часть четырехэтажного многоквартирного дома, были повреждены три квартиры. В момент обрушения жильцов не было дома. 21 мая частично обвалилась деревянная веранда двухэтажного дома, пострадавших не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Глава Нацполиции представил нового руководителя винницкой полиции

14.05 / Западные издания сообщили о занижении смертности от COVID-19 в РФ. Захарова требует опровержений

21.04 / Трамп намерен подписать указ о приостановке иммиграции в США

11.04 / Мурашко заявил о недостатке ответственности у россиян на фоне коронавируса

15.04 / Вирусолог отреагировал на прекращение финансирования ВОЗ со стороны США

12.05 / Устоять перед соблазном: ученые перечислили простые способы повышения самоконтроля

21.05 / Минобрнауки назвало сроки завершения учебного года в вузах

25.05 / В Роспотребнадзоре дали обещание об организации детского отдыха

03.05 / Папа Римский объявил 14 мая всеобщим днем молитвы за окончание пандемии

29.04 / Коронавирус обнаружили у сотрудницы Ровенской облгосадминистрации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска