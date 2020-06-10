Украинский боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры

10.06.2020, 7:35, Новости дня

Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, завершает карьеру. Эту информацию, которая появилась сначала у инсайдеров, боксер подтвердил 9 июня изданию Tribuna.com.

От комментариев 33-летний Гвоздик воздержался.

Последний бой на профессиональном ринге он провел 18 октября 2019 года, тогда Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву бой за чемпионский титул по версиям WBC и IBF. В 10-м раунде украинец трижды оказался в нокдауне, после чего рефери остановил бой, зафиксировав победу Бетербиева. Для украинца этот бой стал 18-м после начала профессиональной карьеры в 2014 году, он впервые потерпел поражение.

После боя с Бетербиевым Гвоздик попадал в больницу.

Гвоздик родом из Харьковской области, сейчас живет в США.