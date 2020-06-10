Предсказано крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ

10.06.2020, 7:30, Новости дня

В 2020 году ожидается крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ, говорится в докладе Международного энергетического агентства.

МЭА считает, что «рынок природного газа может пережить крупнейший шок спроса». Отмечается, что ситуация с COVID-19 «поражает и без того ослабленный рынок». В результате «спрос может сократиться примерно на 150 млрд кубометров в год, или на 4% в годовом исчислении».

В 2009 году спрос падал на 2%, передает РИА «Новости».

При этом снижение потребления ожидается в каждом секторе и в каждом регионе. Наибольшего сокращения следует ожидать развитым рынкам и в секторе производства электроэнергии.

Однако в 2021 году, как прогнозирует МЭА, большая часть потерянного спроса будет восстановлена.

Вызванный COVID-19 кризис до 2025 года будет ежегодно замедлять рост спроса на газ в мире в среднем на 75 млрд кубометров, заявило МЭА.

При этом МЭА ожидает, что РФ в период до конца 2025 года сможет укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера газа в мире.

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