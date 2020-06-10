Сбросивший за год 37 кг лишнего веса индус раскрыл секрет быстрого похудения

10.06.2020, 7:30, Разное

Индус рассказал, как после насмешек он решил похудеть и сбросил 37 килограммов, для достижения поставленной цели ему понадобился всего один год. По словам Сушанта Сриваставы, проживающего в городе Майсур, главным секретом похудения являются постоянство и методичность.

Отправной точкой, когда студент решился взяться за себя и похудеть, стал вес, составивший 115 килограммов. Окружающие насмехались над внешним видом Сриваставы и постоянно давали ему советы, поэтому он решил доказать им, что у него есть сила воли. Поскольку он не имел знакомых, увлекающихся фитнесом, то решил прибегнуть к программам онлайн-тренировок.

Сушант Сривастава практически полностью отказался от калорийной еды и фастфуда, отдав предпочтение греческому йогурту, лепешкам чапати, омлету и курице на гриле. Кроме того, он стал регулярно пить протеиновый смузи. Студент признался, что раз в неделю ест фастфуд, но в целях разбавления рутины, поскольку процесс похудения основан на постоянстве и методичности. Многие люди, когда не видят быстрых результатов, перестают сбрасывать вес, что в корне ошибочно, отметил Сривастава.