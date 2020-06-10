“В тяжелом состоянии и без сознания”: к Михаилу Ефремову приехала скорая помощь

10.06.2020, 7:20, Разное

Телеграм-каналы сообщили о том, что Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь – он пожаловался на плохое самочувствие. Однако данные разнятся.

Согласно одной версии, актер в тяжелом состоянии и без сознания, ему требуется срочная госпитализация. Правда, сотрудники скорой утверждают, что он притворяется, угрозы жизни нет.

По другой версии, когда явилась бригада, Ефремов не пожелал пройти медицинский осмотр. Его родственники утверждают, что уже приезжала частная скорая, чтобы сделать укол успокоительного, и теперь Михаил отсыпается.

Сообщается также, будто скорая получила отказ от жены артиста. Якобы по прибытии врачей он был в сознании. Близкие утверждают, что звезда упала в обморок. Есть информация, что в квартиру вызывали психиатрическую бригаду.

Что происходит с Михаилом Ефремовым, сказать сложно. Тем временем новыми подробностями поделилась Тутта Ларсен. Телеведущая рассказала, что муж ее подруги оказался свидетелем той жуткой аварии.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Июн 2020 в 1:57 PDT

Мужчина передвигался на мотоцикле. “Он просто решил не обгонять машину, поэтому остался вне ситуации. Он видел аварию, видел Михаила. Снимал это все. Я видела эту картину из первых рук. В голове не укладывается”, – отметила Тутта Ларсен.

По ее мнению, в трагедии виновато в том числе окружение актера. “То, что Михаил Ефремов очень сильно пьющий человек, знают все. Все много лет этому умилялись. Все это поддерживали и поощряли. Я знаю ситуации, когда он на съемочную площадку приезжал и вываливался из машины. И все это принимали. И вот результат”, – заключила ведущая.