“Хапуги!”: стилист Пугачевой набросился на “голодающих” звезд

10.06.2020, 7:20, Разное

Подобные слова от селебрити вывели стилиста из себя. Он в шоке от продюсеров и артистов, которые притворяются нищими. Как отметил эксперт моды, когда знаменитости “набивали карманы”, почему-то ни о ком не вспоминали.

Джордж Ровалс считает, что представители российского шоу-бизнеса настолько богаты, что смогут прожить безбедно до конца своих дней. Им должно быть стыдно за просьбы о помощи от государства, уверен стилист Пугачевой.

“Да они пол России могут накормить!” – возмутился специалист. Также он добавил, якобы селебрити привыкли не тратить собственные деньги, а надеяться на то, что им все подарят: квартиры, шубы, машины.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Ноя 2018 в 4:19 PST

Такие выводы эксперт моды делает из собственного опыта. Оказывается, поначалу он работал со знаменитостями бесплатно, но потом заявил, мол, баста, давайте оформлять товарно-денежные отношения. После такого многие просто отказались сотрудничать. “Плакаться начали”, – вспоминает Джордж Ровалс.

Стилист Аллы Пугачевой призвал “голодающих” звезд доставать из закромов свои миллионы и не ныть. “Хапуги!” – резюмировал специалист. Он добавил, что во всем мире эпидемия коронавируса, а в российском шоу-бизнесе – жадности.