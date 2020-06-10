Мнение: О хайпе на смерти

10.06.2020, 6:55, Разное



Фото © Reuters.

Как и любому блогеру, чьи скромные заметки время от времени вызывают бурю в комментариях, мне приходится выслушивать и вычитывать обвинения в хайпе. Особенно, когда речь идёт о событиях резонансных.

Ха!

Знаете ли вы, что такое настоящий хайп на смерти?

Посмотрите на заглавное фото.

На нём почти официальный демократический кандидат в президенты #США, стопроцентный w.a.s.p., потомственный политик Джо #Байден выступает по скайпу на частных похоронах Джорджа Флойда, темнокожего подозреваемого в преступлении, который умер, предположительно, из-за избыточного рвения белого полицейского при задержании. Тут, в общем, всё в одном флаконе. И политическая целесообразность, и предвыборное политиканство, и голимый пеар, и гонка за рейтингом – всё, кроме единственной достойной цели последнего прощания: финального поминовения того, кто ушёл от жизни бренной к жизни вечной, чтобы остаться в сердцах родных и близких.

Ну вот, скажите на милость, что реально общего у бледнолицего бывшего вице-президента #США, чьи пра-прадеды ещё в XIX веке уже были конгрессменами и бизнесменами, и пятикратно судимым темнокожим рецидивистом, плотно сидевшим на фентаниле и метамфетамине? Что вообще потомственный политик знает о реальной жизни того, кто за него, возможно, даже не голосовал?

Вообще, похороны Джорджа Флойда – это чисто медийное событие предвыборного характера, в силу этого получившее общенациональный резонанс в Америке. Там видны и продуманный сценарий, и стимулированная драматургия, и актёрская игра, и визуальные эффекты, и даже элементы шоу с участием знаменитостей (репортаж тут). В общем, всё, кроме, собственно, прощания…

Вот интересно, самим американцам не противен весь этот хайп, это стремление набирать политические очки на чём угодно? Или там это всё уже в порядке вещей?