Больные раком смогут без опасений поставить прививку от коронавируса

10.06.2020, 6:53, Разное

Российский медик заявил о том, что больные раком ничем не будут рисковать, если поставят себе прививку от коронавируса, поскольку вакцина принесет намного больше пользы по сравнению с возможными осложнениями. О вероятной опасности прививки от COVID-19 пояснил профессор и сотрудник междисциплинарной онкологии центра им. Дмитрия Рогачева Николай Жуков.

Медицинский специалист отметил, что любая манипуляция врачей сопряжена с тем или иным риском. Перед ее осуществлением врачи всегда учитывают соотношение между плюсами и минусами. Если риск возникновения побочных эффектов слишком высок, то обычно прибегают к иной процедуре.

На сегодняшний день больные раком входят в группу риска, поэтому их вакцинировать будут в первую очередь. Николай Жуков не считает будущий препарат от коронавируса слишком токсичным, сегодня медики в лечении COVID-19 используют более мощные лекарства, способные нанести урон организму. Вакцинация же позволит человеку не умереть от осложнений, вызываемых смертельной инфекцией.