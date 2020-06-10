Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

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10.06.2020, 6:36, Новости дня

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель суда Петер Эггер.

По его словам, экс-военный был признан виновным в разглашении государственной тайны.

Эггер отметил также, что суд постановил засчитать срок предварительного заключения обвиняемому и освободить его в зале суда.

Обвинение бывшему полковнику прокуратура Зальцбурга предъявила 8 ноября 2019 года. По ее мнению, подследственный, служа в разведке страны, не менее 25 лет работал в ущерб Австрии.



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