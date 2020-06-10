В Доминикане мирную демонстрацию разогнали из опасений заражения COVID-19
10.06.2020, 6:36, Новости дня
Спецназ Доминиканской Республики разогнал мирную демонстрацию против расизма. Акция с возложением цветов в честь Джорджа Флойда и дискуссия о проблемах расизма и произвола полиции проходила в парке Независимости.
Митинг разогнали на фоне официальных публикаций в соцсетях об опасности передачи коронавируса COVID-19. Несколько активистов были задержаны, сообщает телеканал "Россия 24".
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