 

Военные и гражданские: вакцину от COVID-19 испытывают на двух группах добровольцев

10.06.2020, 6:36, Новости дня

В главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, где пройдут клинические испытания новой вакцины от коронавируса COVID-19, приняли еще одну группу добровольцев. Это гражданские лица. В составе первой, которую разместили накануне, были военные.

Впереди две недели изоляции, передает телеканал "Россия 24". Все это время участники будут под наблюдением медиков. Исследования, которые проводят совместно Минобороны и научный центр имени Гамалеи, планируют завершить до конца июля.

"Для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины от COVID-19 отобраны две группы добровольцев. В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы – гражданские лица, — рассказал начальник Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н.Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Владимирович Крюков – член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор. — Четвертого и девятого июня на 14-дневную изоляцию были помещены 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников. С сегодняшнего дня группа гражданских добровольцев, изъявивших желание принять участие в клинических исследованиях, также размещается в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко. Отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. Участие военнослужащих по контракту в испытаниях вакцины полностью соответствует требованиям российского законодательства. Военнослужащие-добровольцы принимают участие в клиническом исследовании лекарственного препарата, специально разработанного для профилактики и лечения заболеваний, полученных в результате воздействия неблагоприятных биологических факторов и в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19".



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