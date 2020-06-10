Для клинических испытаний вакцины от COVID-19 отобраны две группы добровольцев

10.06.2020, 6:30, Новости дня

Для участия в клинических исследованиях вакцины от коронавируса отобраны две группы добровольцев, сообщило Минобороны России.

В первую группу вошли военные: офицеры, прапорщики и контрактники. Во вторую – гражданские, передает ТАСС.

Добровольцев допустят к испытаниям только после полного медицинского обследования. Медицинские специалисты должны подтвердить, что здоровье этих людей соответствует требованиям.

4 и 9 июня 50 военных, включая десять медиков, поместили на 14-дневную изоляцию «перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу».

С 10 июня группа гражданских добровольцев также находится Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, где за их здоровьем следят врачи.

Министерство подчеркнуло, что отбор участников испытаний проводился исключительно на добровольной основе, участники – «офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Минобороны».

Российское военное ведомство также сообщило, что на военных, вызвавшихся стать добровольцами, проверяют новое лекарство для профилактики и лечения заболеваний, возникающих в условиях коронавируса.

Напомним, начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич сообщал, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны завершили «доклинические исследования экспериментального образца вакцины». Завершение клинических испытаний ожидается «к концу июля».