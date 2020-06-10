 

В Белом доме заявили о готовности США выйти из СНВ–3

10.06.2020, 6:30, Новости дня

США готовы выйти из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ–3), заявили источники в американской администрации.

«Мы абсолютно готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются», – сообщил источник Washington Post.

США настаивают на включении Китая в договор. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял Washington Post, что «не согласен» с идеей «разрешить» Китаю «достичь стратегического ядерного паритета с Соединенными Штатами и Россией», поскольку «это означало бы, что мы на самом деле находимся в разгаре трехсторонней гонки вооружений», передает ТАСС.

При этом неясно как США планируют уговорить Китай согласиться начать переговоры, пишет издание.

Washington Post не исключает начала кампании по оказанию давления с целью побудить Пекин к переговорам. Ее началом могут служить утверждения Вашингтона о том, что Китай провел испытания ядерного оружия малой мощности. Источник издания считает, что Китаю не понравится, «когда все это транслируется публично». США «мобилизуют мировое общественное мнение против» Китая. Вашингтон может обсуждает «множество других вариантов стимулирования участия» Китая в договоре, сказал источник.

Биллингсли заявлял, что Китай «должен пересмотреть» отказ «участвовать в трехсторонних переговорах». По его словам, «чтобы достичь статуса великой державы, требуется вести себя с ответственностью великой державы», передает РИА «Новости».

«Хватит великой стены секретности с выстраиванием ядерных сил. В Вене Китай ждет место за столом переговоров», – сообщил Биллингсли в Twitter.



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