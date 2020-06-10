DE – паника в ЕС — европейские фермеры опасаются потерять €58 миллиардов из-за брексита без сделки

10.06.2020, 6:25, Новости дня

Европейские фермеры беспокоятся, что в том случае если Лондону и Брюсселю не удастся заключить сделку по брекситу, это может ударить по цепочкам поставок и привести к серьёзным финансовым потерям, пишет Daily Express. Как отмечает газета, причиной опасений стали непродуктивные переговоры между Великобританий и ЕС при отсутствии каких-либо временных договорённостей между сторонами.



Reuters

Ассоциация фермеров и пищевых промышленников ЕС Copa-Cogeca выступила с предупреждением о том, какие опасности таит в себе брексит без сделки. По её мнению, такой исход может ударить по цепочкам поставок, что может потенциально обойтись бизнесу в €58 млрд, пишет Daily Express.

Подобное заявление организация сделал на фоне роста беспокойства насчёт того, что переговоры между Лондоном и Брюсселем могут провалиться. В частности, в прошлую пятницу главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье сообщил об отсутствии в переговорах между ЕС и Великобританией «какого-либо существенного прогресса».

При этом Copa-Cogeca призвала ввести переходные правила с тем, чтобы ЕС и Великобритания смогли нормально торговать друг с другом в начале 2021 года. Ассоциация беспокоится, что стороны могут до этого срока так и не прийти к соглашению, что нанесёт удар по поставкам.

Copa-Cogeca стремится к режиму беспошлинной и неквотируемой торговли сельхозпродукцией и продовольствием. «Мы настаиваем на повторном рассмотрении альтернативных, временных соглашений, которые могут вступить в силу с начала 2021 года в том случае, если в этом году не удастся заключить соглашения о свободной торговле», — отметила ассоциация.

ЕС является крупнейшим торговым партнёром Великобритании; на его долю приходится 45% экспорта и 53% импорта. Вместе с тем, на данный момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен продлевать переходный период на срок позднее конца 2020 года.

При этом Британский консорциум предприятий розничной торговли предупредил, что Великобритания может столкнуться с нехваткой продовольствия даже хуже той, которая была вызвана COVID-19 в том случае, если сделки по брекситу заключить не удастся.