Экстрасенс предрек Михаилу Ефремову еще одно ДТП

10.06.2020, 6:09, Разное

Устроившему смертельное ДТП в результате пьяного вождения актеру Михаилу Ефремову экстрасенс Виктор Богданов предрек еще одну аварию. По его мнению, у артиста начался «кризисный период», с которым, вероятнее всего, ему справиться не удастся.

Виктор Богданов полагает, что актеру не избежать заключения в колонии, поскольку «ему на роду написано отбыть наказание в тюрьме в преклонном возрасте». Экстрасенс признался, что изучал «натальную карту» Михаила Ефремова 15 лет назад, уже тогда он узнал о грядущих проблемах в жизни актера.

Экстрасенс добавил, что артист может воспользоваться всеми своими связями, чтобы избежать наказания, но это ему не поможет. Виктор Богданов предсказал Михаилу Ефремову еще одно страшное ДТП, которое может случиться в период между 2020 и 2021 годами. Если же актер отправится в колонию, то к ней его приговорят на срок от 5 до 6 лет, из которых он отсидит только половину. От алкогольной зависимости артист не сможет избавиться, подытожил Богданов.