 

“Убийца!”: Рождественская плюнула в лицо зависимому от алкоголя “скоту” Ефремову

10.06.2020, 6:06, Разное

“Какое несчастье принес Михаил Ефремов… Сел пьяным за руль и выехал на встречку. В результате погиб водитель фургончика 43-летний Сергей Захаров”, – плачет Екатерина.

“Вот так, на глазах у всех, прекрасный некогда актер постепенно превращался в зависимого от алкоголя скота, а в результате вчера стал убийцей… И эту страшную “роль” ему пришлось сыграть в жизни”, – продолжает Рождественская.

Есть у нее вопросы к друзьям, которых Ефремов вез – почему они пустили его за руль в таком невменяемом состоянии?

“Как это страшно – взять и вычеркнуть человеческую жизнь с помощью “друзей”. Просто банда преступников!” – плюнула в лицо алкашей-собутыльников Екатерина.

Напомним, сейчас протрезвевший Михаил Ефремов находится дома под подпиской о невыезде. Ему грозит до 12 лет колонии строгого режима. Свою вину артист признал.

Особую тревогу эта ситуация вызывает в театре “Современник”, где служит актер-убийца. Спектакли с ним были самыми кассовыми. Но вряд ли Ефремов сможет вернуться на сцену.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 2:38 PDT



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