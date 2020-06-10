 

Звезда “Ворониных” Волкова в ужасе от смертельного ДТП с Ефремовым: Казнить, желательно публично

10.06.2020, 6:06, Разное

Артистка заявила, что из-за вседозволенности человеческая
жизнь “сливается в унитаз”. “Ну пьешь ты, так пей, раз не можешь
остановиться! Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другого
человека!” – рассудила Екатерина Волкова.

Артистка подчеркнула, что тема алкоголизма корнями проросла
в российскую действительность. Проблема зависимости касается почти каждой
семьи.

По словам звезды сериала “Воронины” от пагубного пристрастия
чаще всего страдают не сами алкоголики, а окружающие их люди. Зависимых
постоянно приходится опекать и спасать.

Екатерина Волкова уверена: всенародный любимец и талантливейший артист Михаил Ефремов пощады от народа не дождется. Россияне устали от пьяниц в собственных семьях.

“Людской приговор будет категоричным – казнить,
нельзя помиловать. И желательно публично, чтобы почувствовать отмщение за свою
боль и слезы”, – высказалась актриса.

Она с сожалением заметила,
что случай с Ефремовым, скорее всего, глобально ничего не изменит. Впрочем, Волкова надеется, что, протрезвев, артист
придет в ужас от содеянного. Звезда сериала “Воронины” выразила
соболезнования семье погибшего участника аварии.

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Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) 9 Июн 2020 в 1:22 PDT

Напомним, что вечером 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов попал в ДТП. Актер не вписался в поворот, выехал на встречную полосу и
протаранил другой автомобиль. В результате аварии скончался 57-летний водитель
фургона Сергей Захаров. По некоторым данным, Михаил Ефремов сел за руль пьяным.



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