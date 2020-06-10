 

Volkswagen стартовал производство нового кроссовера Nivus

10.06.2020, 5:35, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen объявила о выходе нового паркетника под названием Volkswagen Nivus.

Известно, что серийное производство новой модели налажено на бразильском предприятии. Более того, в компании пообещали, что поступление в продажу Nivus состоится уже в нынешнем году на рынке Южной Америки. В компании анонсировали, что автомобиль в дальнейшем также может появиться и в остальных странах. Кроссовер выполнен на платформе MQB-A0.

В салоне применили 8-дюймовый мультимедийный экран, а также 10-дюймовую виртуальную приборную панель, а также камеру заднего вида и адаптивный круиз-контроль. Под капотом Nivus установлен 1-литровый двигатель с мощностью 116 л.с. в базовой комплектации.



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