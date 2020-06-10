 

Новый Mercedes EQA заметили на тестах

10.06.2020, 5:35, Новости дня

Немецкий бренд Mercedes в скором времени презентует новый кроссовер EQA, который планируется к выходу до конца года.

Вместе с тем фотошпионы запечатлели автомобиль по время тестовых испытаний, тогда как на кузове уже не используют защитную пленку, скрывающую видоизмененный кузов. Вместе с тем электрический прототип по многим параметрам похож с актуальным поколением GLA. Эксперты предполагают, что автомобиль получит одновременно два электромотора на 268 л.с.

Кроме того, возможный выход модели в новом кузове хетчбэка, однако пока финальное исполнение автомобиля не раскрывается. Вместе с тем в компании готовы идти на любые шаги с целью привлечения наибольшего числа клиентов своей техники.



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