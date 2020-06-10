 

Госдеп обвинил Китай в запугивании Британии

10.06.2020, 5:30, Новости дня

Китай пытается оказывать давление на Великобританию, сообщил глава Госдепа США Майк Помпео.

По его словам, США и их союзники «выступают против тактики Китайской коммунистической партии по принуждению и запугиванию». Так, Китай якобы «пригрозил наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций» в Великобритании, если Huawei не позволят «построить сеть 5G».

Помпео назвал Huawei «продолжением государственной разведки» КПК, передает РИА «Новости».

Он напомнил о решении гендиректора Азиатско-Тихоокеанского банка HSBC Питера Вонга подписать петицию в поддержку «катастрофического решения Пекина уничтожить автономию Гонконга и нарушить обязательства, взятые в зарегистрированном ООН договоре».

Помпео счел этот шаг «демонстрацией верности». Однако она «принесла HSBC мало уважения в Пекине, который продолжает использовать бизнес банка в Китае в качестве политического рычага против Лондона», сказал глава Госдепа. 

Он утверждает, что с давлением со стороны Пекина столкнулись Австралия, Дания и «другие свободные страны».

Глава Госдепа заявил, что «агрессивное поведение Пекина показывает, почему страны должны избегать чрезмерной экономической зависимости от Китая и защищать свою критическую инфраструктуру от влияния КПК».

При этом США выразили готовность оказать Великобритании помощь по любым вопросам, начиная от строительства «безопасных и надежных атомных электростанций до разработки надежных решений 5G, которые защищают частную жизнь своих граждан».



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