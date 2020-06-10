«Постоянно ищет дно»: Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

10.06.2020, 5:30, Разное

Телеведущий Иван Ургант решил высмеять актера Алексея Панина, устроившего громкий скандал на похоронах народного артиста РФ Михаила Кокшенова. Шоумен сравнил его с глубоководным аппаратом «Витязь», опустившимся на дно Марианской впадины.

Ранее на церемонии прощания с Михаилом Кокшеновым со стороны Панина было сделано несколько замечаний, что стало поводом для того, чтобы его заставили покинуть ритуальный зал. Однако выйдя из него, актер не успокоился. Он заявил, что покойный был «хорошим актером, но плохим режиссером».

Комментируя этот случай, Иван Ургант вспомнил о том, как глубоководный аппарат «Витязь» совершил погружение в Марианскую впадину. Телеведущий назвал Панина тем самым аппаратом, облаченным в кольчугу, скафандр и с рулеткой, отлично знающим, где находится дно. До этого выходку Панина раскритиковали Татьяна Васильева и Марк Рудинштейн.