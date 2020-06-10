 

Полиция Колумбии изъяла пять тонн кокаина стоимостью 265 миллионов долларов

10.06.2020, 5:20, Новости дня

Национальная полиция Колумбии изъяла 4928 килограммов кокаина, предназначенного для отправки в Турцию. Об этом сообщил директор антинаркотической службы национальной полиции страны Хорхе Ремирес в видеообращении в социальной сети Twitter.

Как отмечается, хлоргидрат кокаина был смешан с гранулированным каучуком, который направлялся в Турецкую Республику.

Министр обороны Колумбии Карлос Холмс Трухилью, отметив, что стоимость изъятой партии наркотиков на рынке составила бы порядка 265 миллионов долларов, поздравил коллег с успешным проведением спецоперации.

Более 90 процентов мировых плантаций коки сосредоточены в "Андском наркотреугольнике", включающем в себя Колумбию, Боливию и Перу. В небольшом количестве кока растет на северо-востоке Бразилии, на юго-западе Венесуэлы, на плантациях Панамы и Эквадора, напоминает РИА Новости.



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