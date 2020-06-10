 

Буэнос-Айрес просит у России помощи с тестами на COVID-19 и средствами защиты

10.06.2020, 5:20, Новости дня

Орасио Ларрета, мэр Буэнос-Айреса, попросил у РФ помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Речь идет о поставках в аргентинскую столицу тестов на коронавирус, аппаратов ИАЛ, защитных костюмов и масок.

О том, что Ларетта обратился в диппредставительство РФ, рассказал РИА Новости посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Он отметил, что об обращении градоначальника доложено в Москву.

В настоящее время в Аргентине заражены 23 620 человек. 7 568 человек вылечились, умерли 698.



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